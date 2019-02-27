شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 6 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الاقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الطقس في مطارات الوصول.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران العربية المتجهة إلى الشارقة ساعتين لسوء الطقس هناك في مطار الوصول، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة إلى الكويت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت ساعتين لظروف التشغيل.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء.