شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العثور على حجر أثرى أثناء أعمال حفر بقرية فى كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر عمال الصرف الصحى على حجر أثرى فرعونى به نقوش تحت سطح الأرض أثناء عملية الحفر بمنطقة مسجد السادة الشهاوية، التابعة لقرية برنمبال بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تم إبلاغ اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، فقرر وقف عملية الحفر فى تلك المنطقة.

وتوجه لموقع العثور على الحجر الأثرى محمد قطب أبو زلاط رئيس الوحدة المحلية لقرية ببرمبال، والنقيب محمد زاهر، رئيس نقطة شرطة برمبال، عقب تلقيهم بلاغا من المهندس المختص بالحفر فى شوارع القرية بالعثور على قطعة يشتبه أنها من الآثار القديمة بالقرية طولها 180سم تقريبا.

وقال اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لـ"الخليج 365" إنه تم التحفظ على الحجر الأثرى الذى عثر عليه عمال الشركة المنفذة لعمليات الصرف الصحى بالقرية، وسيتم عرضه على لجنة من هيئة الآثار.