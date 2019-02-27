شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث حريق قطار داخل محطة مصر برمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم ، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في حادث حريق قطار إسكندرية القاهرة داخل رصيف محطة رمسيس والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأمر النائب العام بالوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحريق فى القطار .