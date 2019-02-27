شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إصابات ووفيات فى حادث انحدار جرار واصطدامه برصيف محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقد توجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وأمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.