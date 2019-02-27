مصدر أمني: ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن حادث قطار رمسيس أسفر عن وفاة 12 راكبا وإصابة 18 آخرين.

وأضاف أن اصطدام القطار في رصيف المحطة أدى إلى اندلاع حريق كبير، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفى وإخماد النيران وجاري تحديد هوية المتوفين والمصابين.

وكان مصدر بوزارة الصحة قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن الحادث أسفر عن وفاة 10 مواطنين وإصابة 20 آخرين.