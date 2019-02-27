عاملون بمحطة مصر: "جرار" اندفع بسرعة جنونية أدى للحريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

قال عدد من العاملين داخل محطة مصر، اليوم الأربعاء، إن "جرار" لأحد القطارات كان متوقفًا على رصيف تخزين القطارات، اندفع بسرعة جنونية ما أدى إلى اصتدامه بالصدادات المتواجدة آخر الرصيف واندلاع الحريق.

وأشار العمال أن الانفجار أدى إلى تفحم عدد من المواطنين المتواجدين داخل المحطة.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، دفعت بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب داخل محطة مصر، في منطقة رمسيس؛ بعد اصطدام قطارين.

ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، داخل المحطة بعد اصطدام قطار بآخر أثناء دخوله المحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

وقال مصدر طبي مسؤول بهيئة الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع عدد من الركاب كما خلف عددا من الإصابات يجري حصرها في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: "هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم".