وزير الإسكان يعقد اجتماعا لاستعراض أهمية الرصف الخرساني للطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورعاصم الجزار اجتماعا؛ لاستعراض أهمية الرصف الخرساني للطرق، بحضور نائب الوزير للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمود نصار، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الدكتور خالد الذهبي.

واستمع الحضور، بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم، إلى عرض قدمه وزير النقل الأسبق اللواء الدكتور سعد الجيوشي عن الرصف الخرساني، حيث أوضح أهمية الرصف الخرساني في الوقت الحالي في مصر نظراً لارتفاع ثمن البيتومين المستخدم في الرصف المرن وفي المقابل وجود وفرة في إنتاج الأسمنت.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الرصف الخرساني المنتشر في عدة بلاد يحتاج فقط إلى طبقة أساس مساعد، بينما الرصف المرن يحتاج إلى طبقة أساس وطبقة أساس مساعد، وأن العمر الافتراضي للطريق يزيد في حالة الرصف الخرساني ليصبح 40 عاماً بدلاً من 15 عاماً للرصف المرن.

وأوضح الدكتور سعد الجيوشي أن التكلفة المبدئية للرصف الخرساني في حدود 480 جنيها للمتر المربع، بينما يتكلف الرصف المرن حوالي 410 جنيهات، ولكن من النقاط المهمة أن الرصف الخرساني لا يحتاج إلى صيانة في الـ 12 عاماً الأولى بعكس الرصف المرن، وهو ما دعا الدكتور عاصم الجزار إلى طلب إدخال العمر الافتراضي وتكلفة الصيانة في الاعتبار عند إجراء مقارنة، وقد أفاد الجيوشي بأنه في هذه الحالة فإن الرصف الخرساني يكون حوالي ثلثي تكلفة الرصف المرن.

و أوضح اللواء محمود نصار أنه تم تنفيذ 3 طرق بمصر بطريقة الرصف الخرساني، منها (طريق السويس- العين السخنة)، ويجري حاليا تنفيذ طريق (مطروح- سيوة)، مشيراً إلى أنه يجب الالتزام بالمعايير الفنية العالية لتنفيذ الطرق بنظام الرصف الخراساني.

وطالب الجيوشي أن يتضمن الكود المصري للطرق تفاصيل أكثر عن الرصف الخرساني، وأوضح دكتور خالد الذهبي أنه جارٍ الانتهاء من المسودة الأولية لتحديث كود الطرق، والذي تم التوسع في الرصف الخرساني فيه.

وسأل وزير الإسكان عن عدد المعدات الموجودة التي يمكنها تنفيذ الرصف الخرساني، وأفاد الجيوشي بوجود 10 ماكينات لهذا الغرض، وأشار الحضور إلى أن الشركات يمكنها زيادة هذه المعدات في حالة انتشار استخدام الرصف الخرساني.​