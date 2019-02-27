السكة الحديد توقف حركة قطارات الصعيد والوجه البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب: أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن توقف حركة قطارات الصعيد والوجه البحري تماما، بعد حادث تصادم جرار قطار برصيف رقم ٦ بمحطة مصر برمسيس. وقالت مصادر بهيئة السكك الحديدية، إنه تم إخلاء جميع الركاب من المحطة بناء على تعليمات شرطة النقل والمواصلات، وتوقفت الحركة من القاهرة إلى باقي المحافظات والعكس. ​

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