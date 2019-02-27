مصر | شلل مروري بشارع رمسيس بسبب حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شلل مروري بشارع رمسيس بسبب حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع رمسيس، بجوار محطة مصر، شللا مروريا بسبب نشوب حريق هائل في محطة مصر.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محطة مصر والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقال مصدر أمني مسؤول إن حادث احتراق قطار بعد اصطدامه بالصور يف بمحطة مصر ناتج عن اصطدامة بالرصيف واسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف المصدر أن جرار قطار اصطدم بقوة بصدادة مما أسفر عن وفاة عدد من رواد المحطة المتوقفين على الرصيف وسقوط بعضهم على قضبان السكة الحديد وجار الفحص لمعرفة مشمول الحمولة التي كان يحتويها سواء بضائع أو مستلزمات ومهمات للسكة الحديد داخل المحطة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ،10 سيارات إطفاء إلى محيط محطة رمسيس لإخماد حريق قطار بعد اصطدامه بالرصيف.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.‎