مصر | الأمن يستمع لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يستمع لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة وشرطة النقل والمواصلات، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق اندلع داخل قطار رحلات، بعد اصطدامه بالرصيف داخل محطة سكك حديد مصر في منطقة رمسيس وفيما لا تزال سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفيات.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق محطة مصر والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقال مصدر أمني مسؤول إن حادث احتراق قطار بعد اصطدامة بالصور يف بمحطة مصر ناتج عن اصطدامة بالرصيف واسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وأضاف المصدر أن جرار قطار اصطدم بقوة بصدادة مما أسفر عن وفاة عدد من رواد المحطة المتوقفين على الرصيف وسقوط بعضهم على قضبان السكة الحديد وجاري الفحص لمعرفة مشمول الحمولة التي كان يحتويها سواء بضائع أو مستلزمات ومهمات للسكة الحديد داخل المحطة .

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء إلى محيط محطة رمسيس لاخماد حريق قطار بعد اصطدامه بالرصيف.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.‎