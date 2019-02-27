مصر | السيطرة على حريق قطار محطة مصر.. والفحص: "الانفجار نتيجة اشتعال تانك السولار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق قطار محطة مصر.. والفحص: "الانفجار نتيجة اشتعال تانك السولار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف المحطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ25 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئى نشوب حريق باحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 11.‎

وكشف الفحص المبدئى ، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، بسرعته أدت لتصادم قوي وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف في انتظار رحلاتهم.

وقررت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذي وقع على رصيف داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.