أخبار مصر | "مدبولي" يوجه بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يوجه بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، متوجهاً إلى محطة مصر بمنطقة رمسيس، ترافقه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الحادث الذي وقع بالمحطة صباح اليوم، والوقوف على تطوراته أولاً بأول، موجهاً بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وكما سيقوم رئيس مجلس الوزراء بتفقد مصابي الحادث في عدد من المستشفيات، للإطمئنان على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.