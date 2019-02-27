أخبار مصر | مصدر: 24 قتيلا و50 مصابا في حريق جرار قطار بمحطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: 24 قتيلا و50 مصابا في حريق جرار قطار بمحطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب حريق منذ قليل، في جرار قطار بمحطة مصر بعد اصطدامه في أحد المباني، مما أسفر عن 24 قتيلا و50 مصابا، وفقا لما أعلن عنه مصدر مطلع.

وكان قد وصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لموقع حادث احتراق جرار قطار بمحطة رمسيس، وأمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر، ونتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجاري المتابعة.