أخبار مصر | "زايد" تتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة مصابي حريق محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد" تتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة مصابي حريق محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، توجهت إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر، ونتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.

وكانت أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة باور الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف وليس نتيجة أى عمل إرهابى كما يروج البعض.

وقررت هيئة السكة الحديد، إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى شب داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

ودفعت الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، بعد تصاعد الأدخنة فى سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس، شب بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بالإطفاء وخبراء المفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 6، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجار الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.

ومن جانبه تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، محطة مصر، بعد وقوع حريق ناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وعلى الفور أمر وزير النقل بتشكيل لجنه فنية؛ لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص به، فيما انتشرت سيارات الإسعاف، بمحيط المحطة.