أخبار مصر | عاجل.. حريق هائل بأحد الجرارات بمحطة سكك حديد مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بأحد الجرارات بمحطة سكك حديد مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شب منذ قليل، حريق هائل بأحد الجرارات بمحطة سكك حديد مصر، في أثناء تواجده على الرصيف رقم 11، فيما قال شهود عيان أن هناك عددا من حالات الوفاة.

دفعت الحماية المدنية، بـ10 سيارات إطفاء، بعد تصاعد الأدخنة فى سماء القاهرة، إثر حريق داخل محطة رمسيس، شب بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف.

تلقت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بالإطفاء وخبراء المفرقعات و شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف، مما أسفر عن وقوع إصابات، وجارى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.



