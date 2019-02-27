انت الان تتابع مدبولي: سرعة التشغيل شرط حصول المستثمر على أرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لجنة مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية بأن يتم توصيل المرافق للأراضي الصناعية وفق خطة واضحة، وأن تتم إتاحتها للمستثمرين الصناعيين بمعايير واشتراطات محددة، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور المهندسة راندا المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار مدبولي إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، التي ترأسها نائبة وزير الإسكان، بإعتبار أن توفير تلك الأراضي الصناعية المرفقة وإتاحتها للمستثمرين، يعد مطلبا رئيسيا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعي.وأكد أن المعيار الأول عند الحصول