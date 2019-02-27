انت الان تتابع الصحة:مؤسسة مجدي يعقوب أسهمت في إنهاء قوائم الانتظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور مجدي يعقوب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مؤسسة مجدى يعقوب أسهمت بشكل كبير في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، بما أجرته من جراحات خففت الكثير عن قلوب المصريين، مؤكدة تقديم كل سبل الدعم للمؤسسة، نظرا لما تقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، مشيدة بالمجهودات المبذولة من الفرق الطبية للمرضى وبجودة عالية، كما وجهت الدعوة للقائمين على المؤسسة لزيارة وحدة مجدي يعقوب للقلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، في أول شهر مارس المقبل لمراجعة التعديلات الإنشائية، بما يحقق أقصى جودة في تقديم الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة، أمس الثلاثاء، لمؤسسة مجدى يعقوب بأسوان، إذ وجهت الشكر لكل العاملين على هذا الصرح الطبي العظيم، وعلى رأسهم الجراح العالمي مجدى يعقوب، قائلة: "أنتم فخر لكل المصريين". وقررت ضم أحد استشاريي المؤسسة للجنة المقابلات والاختبارات -المقرر عقدها في النصف الأول من شهر مارس القادم-