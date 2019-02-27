شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه لمستشفى الهلال لمتابعة المصابين في حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تتوجه إلى مستشفي الهلال وذلك لمتابعة حال المصابين في حادث محطة مصر. وقالت مصادر إن قطارا اصطدم بالرصيف أثناء دخول المحطة ما تسبب في اشتعاله ووقوع الحادث الذي تسبب في سقوط ضحايا.

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