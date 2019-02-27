شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون في انفجار جرار قطار على رصيف 4 بمحطة مصر برمسيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عدد من الركاب مصرعهم وإصابة آخرين عقب دخول جرار مناورة إلى رصيف 4 من محطة مصر برمسيس بسرعة عالية مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة وانفجار خزان السولار في الحال مما أدى إلى تدمير الرصيف بالكامل وإصابة العشرات بالمحطة.

وانتقلت نحو 12 سيارة إسعاف إلى المحطة وقيادات السكة الحديد والصحة.

يشار إلى أن الحادث وقع الساعة 9:30 صباح اليوم الأربعاء.

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس

حريق قطار بمحطة مصر في رمسيس