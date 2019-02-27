شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دفعت سيارات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق شب بمحطة مصر. ووصل إلىى الموقع عدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

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