شكرا لقرائتكم خبر عن حريق داخل محطة مصر.. ومصادر تؤكد سقوط ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شب حريق هائل داخل محطة مصر تسبب فى سقوط وفيات. وقالت مصادر إن قطارا اصطدم بالرصيف أثناء دخول المحطة ما تسبب فى اشتعاله ووقوع الحادث الذي تسبب في سقوط ضحايا.

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