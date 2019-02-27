شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل أسباب الحريق داخل محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل خلال اجتماع الحكومة المنعقد حاليا بمجلس الوزراء أسباب الحريق الذي حدث داخل محطة مصر برمسيس. ووجه رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين علي الفور.

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