شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى اليوم من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول الجدول المقترح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استطلاع رأى طلاب الثانوية العامة حول جدول الثانوية العامة المقترح، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده والإعلان عنه.

ومن المقرر أن تجتمع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع اتحاد طلاب مدارس مصر غدا الخميس للاستماع إلى رأيهم حول الجدول وأبرز التعديلات التى نادى بها طلاب الثانوية العامة خاصة أن مقترح الجدول لم يلاقى قبول من غالبية طلاب الثانوية العامة خاصة طلاب شعبة العلمى رياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهت ، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات، حيث تبدأ الامتحانات 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم. .

الجدير بالذكر إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة سابقا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

جدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.