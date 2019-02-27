الدفع بـ 20 سيارات إطفاء للسيطرة على إخماد حريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بـ 20 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل شب داخل محطة مصر، في منطقة رمسيس؛ بعد اصطدام قطارين.

ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، داخل المحطة بعد اصطدام قطار بآخر أثناء دخوله المحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

وقال مصدر طبي مسؤول بهيئة الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع عدد من الركاب كما خلف عددا من الإصابات يجري حصرها في الوقت الراهن.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.

وتابع: "هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم".