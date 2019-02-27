حريق هائل بمحطة مصر.. إصابات جثث متفحمة- تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود أبوطالب:
شب حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بمحطة مصر، بمنطقة رمسيس؛ إثر اصطدام جرار قطار بهيئة السكك الحديدية في المحطة بجدار خرساني على رصيف رقم 6، ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه يجرى حاليا التعامل مع الحريق الذي شب بمحطة قطارات رمسيس، صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح جاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.
وأكد رئيس هيئة الإسعاف أنه لم يتلقَّ حصرًا حتى الآن بعدد الوفيات والإصابات.
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