"جثث متفحمة".. مصدر طبي: وفيات ومصابون في حريق محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال مصدر طبي مسؤول بهيئة الإسعاف إن حادث الحريق الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم، أسفر عن مصرع عدد من الركاب وخلف عددا من الإصابات يجري حصرها في الوقت الراهن.
وأضاف المصدر لمصراوي أنه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث حاليا للتعامل مع المصابين والوفيات بموقع الحريق.
وتابع: "هناك جثث متفحمة على رصيف المحطة نتيجة الحريق الشديد الذي نشب صباح اليوم".
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