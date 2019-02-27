شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول هندى: إجبار طائرات باكستانية على العودة بعد اختراقها مجالنا الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول هندى إن طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية اعترضت ما لا يقل عن 3 طائرات حربية باكستانية بعد دخولها الجانب الهندى من منطقة كشمير اليوم الاربعاء وأجبرتها على العودة، وذلك وسط تصاعد التوتر بعد الغارة الجوية الهندى التى استهدفت معسكرا للمتشددين داخل باكستان قبل يوم واحد.

وقال المسؤول، ومقره فى المنطقة، إن الطائرات الباكستانية تسللت إلى قطاع بيمبر جالى-نوشيرا عند خط المراقبة، وهو خط وقف إطلاق النار الذى يعتبر الحدود الفعلية فى منطقة كشمير المتنازع عليها.

وذكرت الشرطة فى سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية أن المطار الرئيسى فى المدينة أُغلق لمدة ثلاث ساعات.