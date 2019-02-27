شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية: السيسى يستقبل نظيره الألبانى بقصر الاتحادية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية: السيسى يستقبل نظيره الألبانى بقصر الاتحادية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.