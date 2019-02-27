أخبار مصر | اليوم.. السيسي يلتقي رئيس جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية

يلتقي اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، وذلك بقصر الاتحادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

بسام راضي يكشف تفاصيل ما دار بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا من العاهل الأردني، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح "راضي"، أن الاتصال تناول نتائج القمة العربية الأولى بشرم الشيخ، كما تناول تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف متحدث الرئاسة، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن.

وانطلقت الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجميع، قائلًا: "أرحب بكم في بقعة غالية من أرض مصر، مدينة السلام بشرم الشيخ، هذه المدينة الآمنة تجسد أسمى صور التعايش والسلام بين شعوب العالم".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته، أن شرم الشيخ سعت إلى تعزيز الروابط الإنسانية، متابعًا: "من دواعي سروري أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر".

وأكد، أن انعقاد القمة العربية الأوروبية خير دليل على عمق العلاقات بين العرب وأوروبا، موضحًا أن التغلب على التحديات بجهود فردية أمر يصعب تحقيقه.

وأضاف "السيسي"، أن العلاقات العربية الأوروبية سوف تبقى للأبد؛ لأن الدول العربية والأوروبية يربطهم تعاون مشترك في كافة المجالات.