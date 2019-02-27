أخبار مصر | اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المياه عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، لمدة 8 ساعات، من التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من صباح الخميس.

يأتي ذلك لأعمال الصيانة بالخطوط، وغسل وتطهير الشبكات بالكلور وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

قطع المياه ببعض المناطق بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 9 ساعات