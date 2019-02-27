أخبار مصر | اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، المياه عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، لمدة 8 ساعات، من التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من صباح الخميس.
يأتي ذلك لأعمال الصيانة بالخطوط، وغسل وتطهير الشبكات بالكلور وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
قطع المياه ببعض المناطق بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر لمدة 9 ساعات
صرح المهندس، مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر والأحياء (16 – 17 – الحي الـ13 مجاوره 6 - امتداد الربوة )، بمدينة الشيخ زايد، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء الثلاثاء الموافق 26/2/2019، وحتى الساعة 6 صباح الأربعاء الموافق 27/2/2019، نظراً لأعمال الصيانة بالمأخذ المغذي لمحطة المياه.
وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.