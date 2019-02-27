شكرا لقرائتكم خبر عن 50 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج على نفقة «الأوقاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اختيار 50 إماما وواعظة من أئمة الأوقاف وواعظاتها مرافقين لبعثة الحج لهذا العام على نفقة الوزارة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، الأربعاء، إن من أهم الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج، وألا يكون قد شارك في مرافقة بعثة الحج مرشحا من قبل الوزارة آخر 3 أعوام، وألا يتجاوز سن الواعظ أو الواعظة في تاريخه 55 عاما، وألا يقل سن الواعظة عن 45 عاما، وألا تقل خبرة الإمام أو الواعظة في العمل بالوزارة عن 3 سنوات في تاريخه، وأن يجتاز اختبار فقه الحج بجدارة، وذلك بالإضافة إلى نخبة من أوائل مسابقة القراءة الحرة الأكثر تميزا الحاصلين على 80٪؜ فأكثر في اختبار القراءة الحرة.

وأضاف الوزير أن القرار يأتي في إطار الدفع بالشباب والمرأة في مختلف جوانب العمل الدعوي، وفِي ضوء تشجيع الوزارة للتميز العلمي.