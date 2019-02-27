الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة تناقش اليوم ميزانية 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسى القاهرة، الجمعية العمومية العادية لعام 2019، ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لاعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية السابقة، وعرض تقرير النشاط عن العام الماضى 2018.
ومن المقرر أن تناقش العمومية أيضا، اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2019، وتقرير مراقب الحسابات، واختيار مراقب حسابات جديد وتقدير أتعابه، واعتماد ميزانية النقابة لعام 2018.
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