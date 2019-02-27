احذر.. الحبس عقوبة تحميل الركاب الزيادة بقانون المرور.. تعرف على المخالفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها:
- السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة لهم فى السيارة
تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما
- عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها
تندرج تلك المخالفة من الشريحة الثانية للقانون و أقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
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