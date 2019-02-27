​"حماية المستهلك" يعدل فترة استبدال السلعة من 14 إلى 30 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعديل فترة الاستبدال والاسترجاع من 14 يومًا إلى 30 يوما، طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

وجاء نص المادة ٢١ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ أنه: "للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب، بالإضافة إلى فترة الضمان القانوني والتي تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذا فترة الضمان الممنوح من الشركة المنتجة أو المستوردة".