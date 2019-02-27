أخبار مصر | تعرف على غير المستحقين والمستبعدين من كشوف الدعم التمويني (إنفوجرافيك)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على غير المستحقين والمستبعدين من كشوف الدعم التمويني (إنفوجرافيك) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، إنفوجرافيك يوضح غير المستحقين والمستبعدين من كشوف الدعم التمويني، وذلك بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استبعاد فئات معينة من الدعم الذي توفره للفئات المتوسطة والفقيرة لدعم الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب الاستبعاد من المنظومة التموينية، مؤكدة أن كل من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات كهرباء سيتم حذفه من الدعم التمويني.

وأضافت أن من يدفع فاتورة هاتف محمول أكثر من 800 جنيه أو أي أسرة لديها طفل في مدرسة دولية تتجاوز مصروفاتها 30 ألف جنيه في العام فأكثر سيتم حذفه أيضا من المنظومة.

وتابعت: "من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأكثر سيتم استبعاده من البطاقة علاوة على شاغلي الوظائف العليا في الخدمة وليس بالمعاش"، وأن الصرف لهؤلاء سيظل طوال شهر مارس ولكن سيظهر في فاتورته أسباب حذفه من منظومة التموين.

وأوضحت أنه من يتم حذفه من منظومة الدعم التمويني لديه 15 يومًا لتقديم تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التموين، ويمكن أن يعود للمنظومة حال تقديم الأوراق الصحيحة.

كما كشفت عن موعد المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين للدعم، حيث ستبدأ من شهر مارس المقبل.