شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": التصويت على مشروع قانون الرى منتصف مارس بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا عقب استئناف الجلسات العامة بالبرلمان يوم 10 من الشهر المقبل، للتصويت على مشروع قانون الرى نهائيًا، وذلك فى حضور الوزير.

وأضاف الشعينى، لـ"الخليج 365"، أن حضور وزير الرى اجتماع اللجنة للتصويت النهائى لشرح فلسفة القانون الجديدة وآلية الدولة للحفاظ على الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها على أعلى مستوى لزيادة الرقعة الزراعية لتتناسب مع طموحات الدولة فى استصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يهدف لفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة للاستفادة لكل قطرة مياه، على أن يتم تغيير منظومة الرى للتحول من الرى بالغمر فى بعض الأراضى للرى بالتنقيط أو الرش، وتعميم استخدام طرق الرى الحديثة فى كافة الأراضى المستصلحة ومنع الرى بالغمر نهائيًا، كما تضمن تجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة لمنع الإسراف فى مياه نهر النيل.