شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسجل اسمك فى حج القرعة من المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل ضيوف الرحمن الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام، أسماءهم لدى وزارة الداخلية تمهيداً لإجراء القرعة العلانية.

وتحول ظروف بعض المواطنين عن الذهاب لأقسام الشرطة لتقديم طلبات لأداء فريضة الحج، ومن ثم يقدم ”الخليج 365” للقراء طرق التقديم لأداء الحج من المنزل، حيث يمكن للمواطن تسجيل اسمه من خلال إحدى الطريقتين، وهما:

1 ـ الدخول على الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتسجيل البيانات الشخصية.

2 ـ الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم "27983000 – 02" وتسجيل البيانات، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية.