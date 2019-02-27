شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مبادرة "كل يوم جديد" تساهم فى تشكيل شخصية الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مبادرة "كل يوم جديد"، التى أطلقتها الوزارة تساهم بشكل كبير فى تشكيل شخصية طلاب الجامعات من خلال زياراتهم المستمرة للمشروعات القومية بالدولة.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجامعة لا تعنى التعليم فقط، وإنما يتم تشكيل شخصيات الطلاب بكل أبعادها خلال هذه المرحلة العمرية المهمة، مؤكدا أن الوزارة تعى هذا جيدا وتحاول ربط طلاب الجامعات بالمشروعات القومية وإمكانات مصر المختلفة فى كل المجالات ليعرفوا إمكانيات بلدهم وقدرتها على الإنجاز.