شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إنجاز مهمتها.. استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي في أسوان، الثلاثاء، الانتهاء من تطعيم 247 ألفًا و514 طفلاً ضمن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بنسبة 100% من إجمالي المستهدفين، مع استمرار الحملة حتى الأربعاء.

وأوضح في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تطعيم 72 ألفًا و904 أطفال في إدارة أسوان، و20 ألفا و934 طفلاً في إدارة دراو، و67 ألفا و572 طفلاً في إدارة كوم أمبو، و14 ألفا و502 طفل في إدارة نصر النوبة، و44 ألفًا و193 طفلاً في إدارة إدفو غرب، و27 ألفًا و409 أطفال في إدارة إدفو شرق.

وقال إن الحملة تستهدف الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان، ولمدة 4 أيام، في إطار خطة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أن مديرية الشؤون الصحية جهزت لتنفيذ للحملة فرقة متحركة على المنازل والمواقع العامة تضم 1200 شخص، بجانب 232 فرقة ثابتة تضم كل واحدة منها مطعم وكاتب بيانات.