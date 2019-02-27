شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تجهز التقرير الأول لرصد نجاح تجربة الأذان الموحد بـ113 مسجد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم اللجان الفنية بوزارة الأوقاف، بكتابة التقرير الفنى الأول للأذان الموحد، عن انضباط ووضوح الإشارة للبث التجريبى بـ113 مسجد فى القاهرة الكبرى، وذلك يوم الخميس المقبل، حيث إن الأجهزة موجودة بمعظم المساجد منذ سنوات، وتم تدريب العمال على الربط داخل المساجد.

ويرصد التقرير، تلقى الإشارة بناء على ضوء وإشارة ضوئية وصوتية تنبيهية بالمساجد، ليقوم الموظف بفتح الهواء لتلقى إشارة البث الخاصة بالأوقاف المكودة وفتح المياكروفون لرفع الشعيرة وإقامة الصلاة، من قبل مؤذنين مختارين ذوى أصوات مميزة، وجاءت أبرز المساجد: الحسين، ومساجد آل البيت، والفتح فى رمسيس، وحسان ابن ثابت بحدائق القبة وجامع البنات بالأزهر.

من جانبه عقد اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف على المشروع، اجتماعا لتحديد المهام بقاعة حراء، عصر أمس الثلاثاء، أعلن خلال أن 113 مسجد سوف تشهد البث الذى يطلق من المقطم، ويتم الربط بمحطة الشريفين للإذاعة المصرية بوسط القاهرة.