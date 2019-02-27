أخبار مصر | "محامين المنوفية" تنظم مؤتمرا عن مستقبل النقابة 7 مارس المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين المنوفية" تنظم مؤتمرا عن مستقبل النقابة 7 مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم لجنة الشباب بنقابة محامي المنوفية، فى السابع من مارس المقبل، المؤتمر الأول لشباب المحامين بالمحافظة تحت إشراف خالد راشد، نقيب الفرعية، ورعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال علاء علام، عضو شباب النقابة، إن المؤتمر الأول لشباب محامين المحافظة يعقد تحت عنوان "مستقبل نقابة المحامين.. أجيال تتواصل"، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد حضورا متميزا من شيوخ مهنة المحاماة لتكريمهم، ومشاركة الشباب فى مناقشة مستقبل نقابة المحامين، وما يستجد على الساحة النقابية، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم التواصل والتعارف بين شباب المحامين، والاهتمام بهم وبمتطلباتهم.

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صرح أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، بأن مجلس الدولة اعتمد اليوم الثلاثاء، العمل بالدمغة الإلكترونية الجديدة في مقراته بجميع أنحاء الجمهورية.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد كلف الأمين العام المساعد لنقابة المحامين بمتابعة هذا الموضوع مع مجلس الدولة، حيث التقى الأخير المستشار فؤاد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة، للتباحث حول اعتماد الدمغة الإلكترونية بالمجلس في أنحاء الجمهورية.

وأكد ضوة أن نائب رئيس مجلس الدولة أبلغه، في اتصال هاتفي اليوم، بأنه قد أخطر جميع محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بالتعامل مع الدمغة الإلكترونية.

يذكر أن نقيب المحامين، سامح عاشور، قد أعلن، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، العام الماضي، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.