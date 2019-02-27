أخبار مصر | برلماني عن كلمة الرئيس السيسي بالقمة "العربية - الأوروبية": أثلجت صدور المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن كلمة الرئيس السيسي بالقمة "العربية - الأوروبية": أثلجت صدور المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب المصريين جميعًا.

وأشار "البطيخي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365" إلى أن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولى التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، في الوقت الذى تخوض فيه الدولة المصرية بمفردها حربا شرسة ضد الإرهاب وما زالت، مؤكدًا أن مصر تحارب الإرهاب نيابةً عن العالم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن انطلاق القمة تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار" يعد بمثابة رسالة بما حققته مصر من استقرار أمنى واقتصادى، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات، متوقعًا أن يكون هناك العديد من النتائج الاقتصاية الهامة.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت أول أمس الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.



وأحال رئيس البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنه 2019 بالموافقة على عقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليون و700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون الحكومة بإنشاء "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، بالإضافة إلي 5 مشروعات مقدمة من النواب في مقدمتها المقدم من النائب يحي كدواني وأكثر من 60 نائبا، شأن بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع القانون المقدم من النائب اسماعيل نصر الدين وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بقانون الأماكن المعده للسكن، وذلك إلي لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع.



وأحال رئيس البرلمان، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات إلي لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب الشؤون الصحية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنه 2014، بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب الخطة، وأخيرًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتب الإدارة المحلية.

