شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعلن تشغيل مياه الشرب 24 ساعة يوميًا خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء الجماهيري مع أهالي المحافظة أنه سيتم توصيل مياه الشرب ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع خلال العام الجاري ٢٠١٩، وذلك فور الانتهاء من المنظومة التي تم تنفيذها بالمحافظة.

أوضح المحافظ أن البحر الأحمر من المحافظات الفقيرة مائيًا، فقد كانت تعتمد على مصدرين فقط في عام ٢٠١٣ وكانت بداية العمل على تطوير منظومة المياه من خلال عرضها على رئيس الجمهورية والحصول على موافقته لإنشاء أكبر محطات التحلية في الشرق الأوسط- محطة اليسر بتكلفة مليار جنيه بطاقة ٨٠ ألف م٣- يوميا، وإنشاء محطات تحلية بعدد من مدن المحافظة للقضاء على الفقر المائي وتوفير المياه ليصل الإنتاج المائي اليوم إلى ٢١٠ آلاف متر مكعب يومي.

وأضاف أنه تم إنشاء منظومة متكاملة للصرف الصحي واحلال وتجديد لجميع شبكات الصرف، نظرا لتهالكها تمامًا والتي كادت أن تتسبب في انهيار عدد من المنازل، مشيرًا إلى أنه خلال أشهر قليلة سيتم إنهاء المشكلة كاملة بالغردقة وفتح الوصلات المنزلية على شبكة الصرف مباشرة.

وقام المهندس يحيى صديق، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بعرض تقديم عن أهم مشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة والتي وصلت تكلفتها إلى ٤ مليارات جنيه، منها رفع كفاءة محطة مياه الكريمات بطاقة ٨٥ ألف بتكلفة ٣٠ مليون جنيه، محطة المعالجة الثلاثية لمعالجة المياه طبقا للمواصفات العالمية لمعالجة المياه والصحة العالمية بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، محطة تحلية بمرسى علم بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، ورفع كفاءة محطات الجنوب بـ١٢ مليون جنيه، محطة تحلية بسفاجا بطاقة ٦٠٠٠ متر مكعب يومي بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، إحلال وتجديد خط قنا سفاجا بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.

ولمواكبة هذا التطوير في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أضاف صديق أنه تم إحلال وتجديد وإنشاء شبكات بالغردقة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه، وإنشاء محطات لصرف الصحي «ه»، «د»، «ب»، مجاويش، الانتر، محطة شمال الأحياء، محطة «٧»، وغيرها من المحطات التي تخدم مناطق متعددة بهدف إنجاح المنظومة والقضاء نهائيًا على مشكلة الصرف الصحي.