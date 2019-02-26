شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة مستمرة في تجفيف منابع الإرهاب تزامناً مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك خلال لقائه عددًا من القادة والضباط والصف والجنود والصناع العسكريين من رجال الجيش الثانى الميداني. وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التي تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، مقدماً التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء وإلتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار في سيناء.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكداً أن عظمة وإرادة المقاتل المصرى لا تعرف المستحيل وأن القوات المسلحة والشرطة يخوضان أنبل معارك الشرف والفداء دفاعاً عن مصر وشعبها العظيم.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع رجال الجيش الثانى الميدانى استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم في العديد من المجالات، وأعرب عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب وأوصاهم بالمزيد من الجهد للحفاظ على أعلى معدلات التدريب والاستعداد القتالى والعمل الجاد لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، وأشار القائد العام إلى ضرورة الانتباه إلى حروب الجيل الرابع والشائعات التي تستهدف الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الداخلى والخارجى في ظل جهود القيادة السياسية لبناء الدولة الحديثة واستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية.

كما قام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالجيش الثانى تقديراً لجهودهم وأدائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.