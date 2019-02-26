طلب إحاطة فى البرلمان بسبب حملة «٢ كفاية»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام لوقف إعلان حملة 2 كفاية، والذى تخطت مشاهدته أكثر من 20 مليون مشاهدة ويدعو لتنظيم الأسرة، وقدمه الفنان أكرم حسنى.

وقال «نظير»، لـ«المصرى اليوم»، إن الحملة ظهر خلالها أكرم حسنى بشخصية «عوضين» بشعار «يا عزوتى»، والتى قدمها بطريقة هزلية وكوميدية لا تتناسب مع الفكر التوعوى الجاد الذى يجب أن تتضمنه تلك الحملات خاصه مع تجاوز أعداد المصريين 104 ملايين نسمة مؤخرا، وأشار «نظير» إلى سرعة انتشار مشاهدة الحملة عبر يوتيوب دون تحقيق الهدف المنشود له، حيث استقبله الجمهور وكأنه عمل كوميدى ساخر مثل مسلسلات رمضان والمسرحيات الهزلية التى يجرى تقديمها مؤخرا.

وتساءل: لماذا يتم تشويه الصعيد بالأعمال الكوميدية الساخرة، وكأن مفيش فى مصر غير الصعيد يعملوا إعلانات عنه ويطلعوه فى الآخر جاهل وبدون وعى، واستشهد بحملات سابقة تمت الاستعانة فيها بفنانين وحققت نجاحا فى تنظيم النسل مثل «حسنين ومحمدين» التى قدمتها المغنية الشعبية فاطمة عيد فى الثمانينيات، وحملة «معلش» للممثل يونس شلبى عن إلقاء المخلفات فى الشارع، وكانت بصوت الفنان محمد منير وحققتا نجاحا فى هدفيهما، عكس ما شاهدناه فى حملة «2 كفاية».