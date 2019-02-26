شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأذان الموحد نقلة حضارية تتسق ومقاصد التشريع الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء 26/2/2019م عن سعادته بانطلاق مرحلة البث التجريبي للأذان الموحد، التى بدأت بأكثر من مائة مسجد بمحافظة القاهرة، ليتم التوسع فيها تدريجيًا لتشمل جميع المساجد.

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن التوسع سيتم حاليًا وفق إمكانيات الجهة المنفذة، غير أن الوزارة ستتوسع في التعاقد مع شركات متعددة للإسراع في تنفيذ واستكمال المشروع على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف أن مشروع الأذان الموحد يُعد نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، فالعبرة من الأذان هو تعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة، وكلا المقصدين يتحقق بمجرد رفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة ستحرص على اختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، كما أنها ستراعى فروق التوقيت، بحيث يكون الأذان الموحد على مستوى كل منطقة فى ضوء توقيت رفع الأذان بها، مؤكدًا أن المشروع سيقضى على أقل تقدير على تداخل الأصوات بين المساجد القريبة، أو تقدم أو تأخر إطلاق الأذان فى المنطقة الواحدة، مما يجعل من مشروع الأذان الموحد حلا لكثير من المشكلات، مع وفائه بالمقصود الشرعى للأذان.