شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ألبانيا يصل مطار القاهرة فى زيارة للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلير ميتا رئيس دولة ألبانيا، إلى مطار القاهرة منذ قليل، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من كبار المسئولين، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الألباني إلير ميتا، غدا الأربعاء، البرلمان المصرى، على أن تعقد جلسة مباحثات برلمانية مشتركة.

كانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، استقبلت أمس، الاثنين، وفدًا من جمهورية ألبانيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألبانى ووزيرة الدفاع السابقة ميمى كوديلى، ومساعدة رئيس اللجنة وعضو جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الألبانية، وسفير ألبانيا بالقاهرة ادوارد سولو.