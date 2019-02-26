شكرا لقرائتكم خبر عن حى بولاق الدكرور: العقار المنهار خرَّبه مالكه وصدر له قرار إزالة أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله نور، نائب رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة، أن العقار المنهار منذ قليل، لم يسفر عن إصابات، لأنه كان خاليا من السكان منذ فترة، مشيرا إلى أن العقار كان صدر له قرار ترميم، نظرا لقيام مالكه بأعمال تخريب.

وأضاف نور لـ"الخليج 365"، أن أعمال التخريب زادت ولم ينفذ مالك العقار قرار الترميم، ما استوجب معاينة العقار أمس من قبل اللجان المختصة والتى أصدرت قرار إزالة للعقار.

وأوضح نائب رئيس الحى، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لمالك العقار بسبب مخالفته للقانون، وتم استدعاء قوة من القسم أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مشيرا إلى أن العقار انهار منذ قليل، وكان مكون من 5 طوابق فوق الأرضى.