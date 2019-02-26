انهيار عقار مكون من 4 طوابق ببولاق الدكرور بعد إخلائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة بولاق الدكرور، دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بقطاع الجيزة، بلاغًا بانهيار عقار، كان به تصدعات وشروخ وآيلًا للسقوط بشارع الجمعية بمنطة بولاق الدكرور.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء ورجال الإنقاذ البري، وقوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمعاينة العقار، وتبين عدم وجود أيه خسائر بشرية، وأن العقار كان خاليًا من السكان لوجود تصدعات وشروخ به.
وتم فرض كردون أمني، بمحيط العقار لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حي بولاق الدكرور، وتم تسليمه لمحافظة الجيزة بالكامل، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة
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