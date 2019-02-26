أمن القاهرة يدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على تجمهر أصحاب أكشاك عشش أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

دفعت مديرية أمن القاهرة بتعزيزات أمنية للسيطرة على تجمهر أصحاب الأكشاك المعترضين على قرارات الإزالة الصادرة بشأن الأكشاك المخالفة بمنطقة عشش أبو السعود في حي مصر القديمة.

وأكد مصدر أمني لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن عدد من أصحاب الأكشاك اعترضوا على هدم محالهم المخالفة والعشوائية والتي صدر بشأنها قرارات إزالة من المحافظة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأكشاك قاموا بقطع الطريق العام بمحيط حديقة الفسطاط بدعوى خوفهم من عدم توفير بديل لهم بحي الأسمرات.

وتابع المصدر، أن قيادات مديرية أمن القاهرة توجهت إلى محل الواقعة لإحتواء الأمر.

كانت المحافظة قررت اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذاَ لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السبت الماضي بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة، والتى تم حصر 230 عقارا فيها تضم 473 أسرة مستحقة تستوجب الإزالة وجار نقل قاطنيها وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات تعويضا لهم.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الافراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة انهاء اجراءات التسليم فور وصولهم.

و أشرف "عبد العال" على اجراءات النقل والتسكين لسكان منطقة اكشاك ابو السعود التى يتم تطويرها، مؤكدا أنه تم حصر منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة الملاصقة للمدايغ والتى يتم هدمهما الأن، بـ 230 عقار وتضم 473 أسرة مستحقة ، مشيرا الى أنه جارى نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الاسمرات تعويضا لهم.